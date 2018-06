Vrienden kwijt? 'Ikstahier.nu' kan helpen 22 juni 2018

00u00 0

"Waar staan jullie?" Wellicht is er geen enkel bericht dat zó vaak wordt rondgestuurd tijdens festivals. Want vind je vrienden maar eens terug als je een pintje bent gaan halen op de festivalweide. Daar bedachten drie enthousiaste festivalgangers uit Nederland een oplossing voor. Via de website ikstahier.nu kan je plattegronden downloaden van bekende festivals als Best Kept Secret of Pinkpop. "Je slaat ze van tevoren op in je telefoon, tekent in WhatsApp een kruisje op herkenbare punten en stuurt het naar je vrienden. Zo zien ze in een oogopslag waar je staat", klinkt het. (YDS)