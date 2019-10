Exclusief voor abonnees Vrienden herdenken Julie (23) met pakkend filmpje 07 oktober 2019

In een bomvolle Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is gisterochtend een herdenking gehouden voor Julie Van Espen (23). De studente werd vijf maanden geleden langs het Albertkanaal in Merksem van haar fiets gesleurd en vermoord. Apotheose van de dienst was een pakkende video van vrienden van Julie. "Sinds 6 mei is de realiteit een pak minder mooi. Hard", vertellen ze in het filmpje. "Toen je van ons weggerukt werd, ging er een golf door ons land, die alles en iedereen geraakt heeft." Mooie woorden werden afgewisseld met beelden van de jonge vrouw terwijl ze lacht en danst op blote voeten -haar handelsmerk. Hoe ze in een boom klom om bovenaan in de zon te kunnen zitten. "Ze liet je je speciaal voelen. Ze gaf van die rare complimenten, dat je een mega-elegante ballerinahouding had. Of een Zuid-Afrikaanse gloed." Aan het einde van de video werd verwezen naar Punt.vzw, de vereniging die werd opgericht om slachtoffers van seksueel geweld te ondersteunen. Die kreeg een boost na de mars tegen seksueel geweld in mei, waarin 15.000 mensen meeliepen. (JAA)

