Vriendelijk zijn kost niets ...en levert meer seks op 12 maart 2018

'Goedemiddag, hoe gaat het?' of 'Kan ik u met iets helpen?' Een vriendelijk woord kost niets en maakt de wereld een aangenamere plek. Meer nog: wie zijn medemens beschaafd bejegent, heeft doorgaans ook een actiever en diverser seksleven. Dat blijkt uit een Canadese studie. Hoe hoger de bevraagden scoorden op vlak van menslievendheid, hoe meer sekspartners ze hadden. Vrijgevigheid blijkt ook een rol te spelen. In een tweede experiment werden deelnemers gevraagd of ze bereid zouden zijn een - fictief - financieel gewin weg te schenken. Wie daar positief op antwoordde, getuigde ook meer sekspartners te hebben. "Altruïstische mensen hebben een grotere kans op meer sekspartners omdat ze waarschijnlijk meer aandacht hebben voor anderen", verklaart psychologe Susan Marchant-Haycox.

