Exclusief voor abonnees Vriend van George Michael ontspoord en dakloos DRIE JAAR NA ZIJN DOOD 17 september 2019

Drie jaar na de dood van George Michael is het leven van zijn vriend Fadi Fawaz (46) een complete puinhoop. Afgelopen weekend werd hij in Londen verwaarloosd en onder invloed gefotografeerd. "Ik slaap nu noodgedwongen op straat", schreef hij op Facebook. "De familie van George en de advocaten hebben me in de steek gelaten."

