Vriend Siegfried Bracke loopt over naar Vlaams Belang 20 juni 2018

00u00 0

Guido Meersschaut (80), de bekendste gepensioneerde visboer van Gent en een vriend van Kamervoorzitter Siegfried Bracke, loopt over naar Vlaams Belang. In 2012 stelde Bracke Meersschaut voor als wit konijn voor de Gentse N-VA. Met succes: hij werd verkozen en zetelde zes jaar lang. Net nu hij een boek uitgeeft waarvan Bracke het voorwoord heeft geschreven, blijkt dat hij in oktober opkomt voor Vlaams Belang, waar hij een betere plaats krijgt dan bij N-VA. "Vlaams Blok is de enige partij die écht oppositie voert", vindt Meersschaut. Bijzonder pijnlijk is dat bij N-VA niemand op de hoogte was van zijn overstap - ook goede vriend Bracke niet. De kersverse Belanger is ervan overtuigd dat zijn vriendschap met Bracke boven deze overstap staat. Bracke zelf geeft geen commentaar. (VDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN