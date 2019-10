Exclusief voor abonnees Vriend Poulidor: "Hij is aan de beterhand" 11 oktober 2019

Hoopgevend nieuws over de gezondheidstoestand van wielerlegende Raymond Poulidor. De 83-jarige grootvader van Mathieu en schoonvader van Adrie van der Poel werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege extreme vermoeidheid. Woensdag vreesde zijn vrouw Gisèle nog voor het ergste, maar volgens vriend Bernard Verret is 'Poupou' aan de beterhand. "Zijn conditie is er echt op vooruitgegaan", vertelde hij aan radiozender France Bleu. De twee keken woensdag zelfs naar de finale van Milaan-Turijn. (XC)