Vriend Nafi Thiam wil polsstokken niet teruggeven 31 mei 2018

Niels Pittomvils, de vriend van zevenkampster Nafi Thiam, riskeert een dwangsom omdat hij tien polsstokken niet wil teruggeven aan zijn ex-club. Pittomvils en club Looise AV leven in onvrede sinds het vertrek van de tienkamper. De atleet eist een achterstallige premie, en zolang die niet wordt uitbetaald, houdt hij tien polsstokken van de club bij. Gisteren verschenen de twee partijen voor de tweede keer voor de burgerlijke rechtbank. "Wij vragen 500 euro per dag dat de tien polsstokken niet worden teruggegeven, plus een vergoeding omdat hij de polsstokken sinds oktober 2016 onrechtmatig verder gebruikt", aldus de advocate van de club. (BVDH)