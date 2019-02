Vriend koopt R. Kelly vrij 27 februari 2019

R&b-zanger R. Kelly heeft de gevangenis mogen verlaten na het betalen van de borgsom. Zelf kon hij nochtans geen 88.000 euro ophoesten, maar een vriend sprong bij. De 52-jarige popster vierde z'n vrijlating samen met zijn juridisch team in een fastfoodrestaurant. Vorige vrijdag werd R. Kelly aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik, onder meer met drie minderjarige meisjes. De zanger pleit onschuldig. Advocaat Michael Avenatti, die enkele slachtoffers vertegenwoordigt, laat nu weten dat hij justitie een tweede videotape heeft doorgespeeld in verband met de aanklachten. Een eerste tape zou aantonen dat de zanger seks had met een meisje van 14. Intussen wil The Box in Amsterdam het concert van R. Kelly op 20 april schrappen. Diens management probeert de zaal echter aan het contract te houden. (IBO)

