Vriend Kompany wordt zijn persoonlijke assistent 18 juni 2019

Opvallende verschijning gisteren in Neerpede. Rodyse Munienge, jeugd- en boezemvriend van Vincent Kompany, stapte mee het veld op voor de eerste groepstraining. Munienge is een ex-paracommando die destijds in Hamburg bij Kompany introk toen die bij HSV speelde. Tegenwoordig heeft hij ook een beveiligingsfirma in Manchester. Hij wordt de persoonlijke assistent van Kompany. (TTV/KTH)

