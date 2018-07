Vriend in nood helpen? Zorg dan dat je nuchter bent 17 juli 2018

Een goede daad is goud waard, maar een man die een dronken kameraad wilde helpen, zal zich dat toch beklagen. Toen hij zaterdagnacht gebeld werd door een 58-jarige vriend die in Lokeren was tegengehouden wegens rijden zonder rijbewijs, sprong hij in zijn auto om hem te gaan ophalen. Enig probleem: hij had zelf een glas te veel op, iets wat ook de politie blijkbaar merkte, want de man moest een ademtest afleggen. Hij blies positief en kreeg ook een pv aan zijn been. (PKM)