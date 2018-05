Vreven Twee jaar Beerschot 25 mei 2018

Stijn Vreven wordt vanmiddag voorgesteld als de nieuwe trainer van 1B-club Beerschot-Wilrijk. De 44-jarige Limburger ondertekende gisteren op het Kiel een contract voor twee seizoenen en zal straks de pers te woord staan. Vreven stapte onlangs op bij het Nederlandse NAC Breda omwille van een verschil in visie, maar zat dus niet lang zonder werk. Eerder was hij ook al aan de slag bij Waasland-Beveren, Lommel, Dessel Sport en Esperanza Pelt. Bij Beerschot-Wilrijk kreeg Vreven finaal de voorkeur op die andere grote kandidaat Jonas De Roeck. In principe worden Will Still en Patrick Nys (allebei ex-Lierse) Vrevens assistenten. Een nieuwe invulling van de technische staf was nodig omdat Beerschots vorige trainer Marc Brys drie van zijn assistenten meenam naar zijn nieuwe club Sint-Truiden. (KDC/MVS)

