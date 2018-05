Vreven telt bij Beerschot-wilrijk 9 assistenten 26 mei 2018

00u00 0

Onze fotograaf had een grote lens nodig bij de voorstelling van Beerschot-Wilrijks nieuwe technische staf. T1 Stijn Vreven, die voor twee jaar tekende als opvolger van Marc Brys, zal straks kunnen beschikken over liefst negen assistenten. Het gaat om hulptrainer/videoanalist Will Still, linietrainer/beloftencoach Hernan Losada, linietrainer Frank Dauwen, keeperstrainer Patrick Nys, postformatietrainer Marc Noë, techniektrainer Karim Bachar, 'Head of performance' Pieter Jacobs en physical coach Werner Martens. Een specifieke krachttrainer wordt later nog toegevoegd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN