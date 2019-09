Exclusief voor abonnees Vreven: "Op alle gebied de evenknie" 26 september 2019

Stijn Vreven was fier op zijn spelers, ondanks de uitschakeling. "Het is eventjes geleden, maar iedereen zag opnieuw het echte Beerschot", sprak de coach van Beerschot. "Het frustreert me dat we dat niet elke week kunnen brengen. Ook in 1B moeten we dat niveau halen, met grinta en passie, dan zijn we simpelweg een goeie ploeg. We waren op alle gebied de evenknie van Anderlecht, zelfs voetbaltechnisch. Alleen resulteert dat niet in de uitslag, daarin moeten we progressie boeken. De hele club snakt naar 1A, deze match moet ons het geloof geven dat we nog kunnen meedoen voor promotie."

