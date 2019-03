Vreven geeft team week vrij om klap te verwerken 18 maart 2019

Bij Beerschot-Wilrijk geeft trainer Stijn Vreven zijn spelers een week vrij om de enorme ontgoocheling enigszins te verwerken. Op maandag 25 maart hervatten de Antwerpenaars de training met het oog op play-off 2. "Op dit moment voelt play-off 2 nog aan als een straf, maar hopelijk kunnen we tegen dan de knop min of meer omdraaien", zei doelpuntenmaker Dante Vanzeir. "Voor de club is deze ontknoping een drama", vulde trainer Stijn Vreven aan. "Het is al het tweede opeenvolgende jaar dat Beerschot-Wilrijk er héél dicht bij kwam, maar met lege handen achter bleef. Dat we straks misschien alsnog kunnen stijgen via de 'groene tafel'? Ach, ik ben een voetbalcoach en focus me enkel op het sportieve. Op extrasportieve zaken heb ik toch geen vat." (KDC)

