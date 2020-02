Exclusief voor abonnees Vreugde column Rik Torfs 01 februari 2020

"Ik wil u toch iets zeggen", zei ze. "Ik heb niets tegen u persoonlijk. U ziet er in het echt vriendelijker uit dan op tv. Maar weet u wat ik niet begrijp? Dat u zo optimistisch bent. Met het klimaat komt het niet goed. We leven in een ratrace, straks moeten we allemaal naar de psycholoog. Financieel gaan we achteruit. Mijn ouders konden nog een behoorlijk huis kopen. Ik niet. En u blijft maar lachen. U hebt natuurlijk gemakkelijk spreken."

