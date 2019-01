Vreugdevuur Scheveningen steekt halve omgeving in brand 02 januari 2019

Afgelopen zaterdag was de indrukwekkende palettentoren voor het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen nog het beeld van de week in deze krant (rechts), maar toen de constructie met oudejaar op het strand werd aangestoken, liep de viering compleet uit de hand. Eerst moest de dijk ontruimd worden omdat de haren en jassen van de toeschouwers spontaan in brand vlogen door de hitte. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken. Niet alleen in de duinen ontstonden er branden, maar het vuur sloeg ook over op de huizen in de stad. Meteen zette de brandweer hoogtewerkers in om daken preventief te koelen. Op nieuwjaarsdag was de brandweer nog urenlang bezig om de 48 meter hoge brandstapel geblust te krijgen. Er werden graafmachines ingezet om de stapel uit elkaar te trekken en de kern te kunnen blussen. De boulevard van Scheveningen lag gisteren bezaaid met as. Ook elders in Nederland liep het nieuwjaarsfeest uit de hand. Zowel in het Friese dorp Morra als in Enschede viel een dode door vuurwerk. Ook in Oostenrijk kwam een 17-jarige jongen om toen een zelfgemaakte vuurpijl te snel ontplofte. (LVB)

