Vreugdegebaar sneer naar Messi?

Of hij het is, laten we in het midden. Maar Cristiano Ronaldo dénkt van zichzelf dat hij de beste voetballer aller tijden is. De manier waarop hij zijn eerste goal gisterenavond vierde, wijst daar alleszins op. De aanvaller liep naar de hoekschopvlag en maakte daar als vreugdegebaar een denkbeeldige sik met zijn vingers. Een verwijzing naar de afkorting G.O.A.T - Greatest of All Time? Zo ziet het er toch naar uit. En zo meteen ook een verdoken boodschap naar zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. De Argentijn poseerde vorige week nog in het Amerikaanse magazine Paper met een... geit op de schoot. (NVK)

