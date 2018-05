VREG trekt vergunning Belpower in 15 mei 2018

Energieleverancier Belpower is zijn vergunning om elektriciteit te leveren in Vlaanderen kwijtgespeeld. Het is de eerste keer in vijftien jaar dat energiewaakhond VREG tot zo'n drastische beslissing overgaat. Volgens de VREG heeft Belpower al een hele tijd problemen om correcte facturen voor klanten op te maken. "Bij deze beslissing gingen we niet over één nacht ijs", luidt het. Voorlopig heeft de beslissing geen gevolgen voor de klanten. Zolang Belpower nog een vergunning heeft in Wallonië en Brussel, mag het bedrijf stroom blijven leveren in Vlaanderen, zo bepalen de Europese regels. Pas als het bedrijf zijn vergunning in de drie gewesten kwijtspeelt, wordt het volgens de VREG problematisch om de activiteiten in België voort te zetten. Klanten die ongerust zijn, kunnen wel gratis overstappen naar een andere leverancier. Belpower levert stroom aan circa 3.000 particulieren en 600 bedrijven in Vlaanderen.

HLN