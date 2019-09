Vrees voor ontslagronde bij KBC SWA

04 september 2019

05u00 0 De Krant Het ziet ernaar uit dat KBC vanochtend een ontslagronde aankondigt. In België werken voor de bank-verzekeraar zo'n 14.000 mensen. Andere grootbanken als Belfius, BNP Paribas Fortis en ING komen nog niet aan 10.000.

Gisteren hield iedereen de lippen stijf op elkaar over de bijzondere ondernemingsraad die KBC vandaag bij elkaar roept over het resultaat van een grote efficiëntieoefening. Saneringsoperaties bij concurrenten ING en BNP Paribas voorspellen alvast weinig goeds. Die twee banken beslisten eerder al om elk zo'n 3.000 'ouderwetse' jobs te schrappen.

Doordat de klant steeds vaker bankiert via de app, verkleint de nood aan een uitgebreid kantorennetwerk. Maar toen KBC eerder dit jaar liet weten 65 kantoren te reduceren tot de automaten in de muur, luidde het nog dat dit niet tot jobverlies zou leiden. In de lente werd wel al kordaat gesnoeid in de allerhoogste functies. (SWA)