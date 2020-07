Exclusief voor abonnees Vrees voor GP Boedapest 13 juli 2020

00u00 0

Deining in de paddock, gisteren. Hongarije heeft het veiligheidsprotocol voor bezoekers van buiten de EU verstrengd: een maximumboete van om en bij de 15.000 euro of zelfs gevangenisstraf voor wie zich elders dan in de paddock en op hotel laat zien. Bij heel wat teams reageerden ze bezorgd voor de trip naar Boedapest, waar volgende week de derde Grand Prix gepland is. De bonzen van de Formule 1 zouden nog contact opnemen met de Hongaarse autoriteiten, maar gisteren werd niet uitgesloten dat de Hungaroring alsnog van de kalender tuimelt. En volgende zondag op, jawel, Spielberg wordt gereden. (JB)