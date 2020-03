Exclusief voor abonnees Vrees voor Ardense klassiekers Koers kort 17 maart 2020

De start van de Amstel Gold Race (18/4) is onzeker. "Na 6 april zijn er nog geen maatregelen aangekondigd in Nederland. Maar we moeten eerlijk zijn. De kans dat de Amstel doorgaat, is heel erg klein", aldus de organisator aan het plaatselijke '1Limburg'. De kans is groot dat ook die andere Ardense klassiekers - de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik - uitgesteld moeten worden. "Het zal alleszins heel moeilijk worden om die koersen te laten doorgaan", vertelde Christian Prudhomme van organisator ASO aan RTBF.

