Vrees dat we over 2 jaar met gebakken peren zitten Sven Mary Advocaat en fan 19 december 2019

Strafpleiter Sven Mary (47) erfde de liefde voor paars-wit van zijn grootvader en voetbalde in zijn jeugdjaren zelf bij RSC Anderlecht. Hij wilde prof worden, maar een ernstige blessure dwong hem tot een carrièreswitch. Rechten dan maar. Anderlecht bleef hij in zijn hart dragen. "Maar ik moet toegeven dat het nu pijn doen", bekent hij. "In Anderlecht staat het kot snel in brand, maar een crisis zoals nu... Dat nu kan ik me in heel mijn bestaan niet herinneren. Ze vragen nu om twee jaar geduldig te zijn - als Van Holsbeeck en Vanden Stock dát hadden verkondigd, dan zou er nu al vier keer meer politie aan te pas zijn gekomen. Met die open brief doen ze een poging om tijd te kopen. Veel topclubs maken vroeg of laat eens een existentiële crisis mee, zoals Arsenal en Manchester United nu ook, maar ik denk dat zij wél de financiële middelen hebben om daar uit te komen. Ik vrees dat het bij Anderlecht volksverlakkerij is en dat we over twee jaar met de gebakken peren zitten."

