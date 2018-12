Vreemd: twéé Gouden Stieren 03 december 2018

Twee stieren op het veld gisteren. Ivan Santini, met elf doelpunten de leider in het topschuttersklassement en de rechtmatige eigenaar van de Gouden Stier. Maar vreemd genoeg ook Ally Samatta, met tien goals de vorige topschutter. Grappig en vreemd tegelijk. Bij de Pro League was niemand bereikbaar voor commentaar. Bij Genk luidde de uitleg dat de Pro League de prints van de Gouden Stier had opgestuurd naar Genk en dat de materiaalman die nietsvermoedend op het shirt van Samatta had geplakt. "Ik vond het al vreemd dat Santini ook met een stier op zijn shirt rondliep", lachte Samatta. "Maar goed, ik trek het truitje aan dat voor mij klaarligt, met of zonder stier." (KDZ)

