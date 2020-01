Exclusief voor abonnees Vredesplan Trump zet Gaza in lichterlaaie 29 januari 2020

Het "historische vredesplan" waarmee de Amerikaanse president Donald Trump het Israëlisch-Palestijns conflict na 70 jaar denkt te kunnen ontmijnen, heeft meteen voor hevige protesten gezorgd in de Gazastrook. Duizenden Palestijnen protesteerden gisteravond tegen de maatregelen die Trump samen met Israëlisch premier Benjamin Netanyahu heeft voorgesteld. Het plan - waaraan drie jaar gewerkt is door Trumps schoonzoon Jared Kushner - voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat met een beperkte soevereiniteit. Maar de meeste maatregelen lijken op maat gemaakt voor Israël, dat zijn nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever erkend ziet én de Jordaanvallei toegewezen krijgt. Bovendien wordt Jeruzalem in het plan de "ondeelbare hoofdstad" van Israël genoemd. Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, en Hamas hebben de tekst al resoluut verworpen. (SPK)

