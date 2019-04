Exclusief voor abonnees Vrederechters en griffier sjoemelen voor duizenden euro's 06 april 2019

Twee Brugse vrederechters en een hoofdgriffier verschijnen binnenkort zeker voor het hof van beroep in Gent voor gesjoemel. De drie zouden jarenlang duizenden euro's hebben opgestreken door systematisch te veel verplaatsingskosten aan te rekenen. In november 2014 viel het Gentse parket-generaal samen met de federale politie binnen op de griffie van het eerste kanton in het Brugse gerechtsgebouw, na een anonieme klacht. De speurders namen zowat de hele boekhouding mee. Volgens sommige bronnen ging het om zo'n 800 euro per maand, waardoor de som zou oplopen tot duizenden euro's. De drie riskeren celstraffen tussen 6 maanden en 5 jaar. Hun advocaten probeerden een proces te vermijden door procedurefouten aan te halen, maar vingen bot. (SVDO/DJG)

