Vranjes terug naar AEK Athene

Hopelijk tot nooit meer, denkt RSCA. Behoudens een ommekeer gaat Ognjen Vranjes (29) terug naar de plek van waar hij gekomen is: AEK Athene. Voor het Anderlechtbestuur is de huur zonder aankoopoptie een opluchting. Nadat Vranjes zich vorig seizoen met bedenkelijke Instagramposts en vele schandalen onmogelijk gemaakt had, moest de verdediger met de B-kern trainen. Al die maanden weigerde hij een exit, vooral ingegeven door zijn forse loon: ongeveer 1 miljoen euro. Vranjes beseft nu dat hij moet vertrekken om zich niet te begraven als profvoetballer. Met AEK vindt hij een club die hem op het lijf geschreven is: 't is er een zottenkot en de achterban draagt hem op handen. Paars-wit bidt dat AEK Vranjes, die gehaald werd voor 3 miljoen, na één jaar definitief wil overnemen. En anders is het toch even van zijn salaris en fratsen verlost geweest. (PJC)

