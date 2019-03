Exclusief voor abonnees Vranjes' nachtje in gesloten centrum "storm in glas water" 28 maart 2019

't Lijkt wel alsof hij soms het ongeluk aantrekt. Anderlecht-speler Ognjen Vranjes (29) heeft begin deze week een nacht doorgebracht in een gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dit omdat hij, na een bezoek aan zijn geboortestreek, bij aankomst op de luchthaven in Charleroi geen geldige verblijfsvergunning kon voorleggen. De speler trof in deze kwestie echter weinig schuld - de oorzaak was een juridisch conflict tussen Anderlecht en Vranjes' gewezen huisbaas.

