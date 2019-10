Exclusief voor abonnees Vranjes maakt zich met braspartij ook bij AEK niet populair 29 oktober 2019

Het verstand komt blijkbaar niet met de jaren. Op een feestje voor zijn dertigste verjaardag heeft Ognjen Vranjes zich andermaal niet goed gedragen. De avond begon rustig, maar ontaardde al snel in een braspartij, waarbij Vranjes en ploegmaats de bovenkledij uittrokken en ze bedenkelijke liedjes over Olympiakos zongen. Dat kon AEK, dat Vranjes huurt van Anderlecht, nog wel door de vingers zien, tot de Bosniër afgelopen zondag verschrikkelijk slecht speelde tegen... Olympiakos - het werd een 2-0-nederlaag. De voorzitter van AEK heeft nu aangekondigd dat hij Vranjes streng zal straffen. Het valt af te wachten of de Grieken het enfant terrible in déze omstandigheden willen kopen van RSCA. (PJC)

