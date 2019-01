Vranjes international af na post op Instagram? 12 januari 2019

Is dit de druppel? Bosnische media schrijven dat de toekomst van Ognjen Vranjes als international aan een zijden draadje hangt. De RSCA-verdediger, officieel 'ziek' en dus afwezig in Pinatar, postte (en verwijderde intussen) op Instagram een vers uit een controversieel lied. Volgens de lokale pers is dit het schandaal te veel voor bondscoach Robert Prosinecki, die overweegt om niet langer een beroep te doen op Vranjes. Prosinecki was niet bereikbaar voor commentaar.