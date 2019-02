Vranjes: "Anderlecht rekent nog op mij" 11 februari 2019

Geld als troost. Hoewel Ognjen Vranjes (29) in de B-kern van Anderlecht zit, wil de Bosniër niet zomaar vertrekken. "Ik heb hier een contract dat ik bij AEK (zijn ex-club, waar hij vorige week op bezoek was, red.) nooit zou krijgen", zei Vranjes in Griekse media. "Nochtans wilde ik wel in Griekenland blijven, maar de voorzitter en ik raakten er financieel niet uit. Weet je, mijn band met de AEK-fans blijft speciaal. Beschouw dit evenwel niet als een sollicitatie: Anderlecht rekent nog op mij." Bij deze wat info voor Vranjes: dat is allerminst het geval. Paars-wit wil het enfant terrible zo snel mogelijk kwijt. (PJC)