Vranjes alweer niet op training 23 januari 2019

00u00 0

'Waar is Wally?' wordt stilaan 'Waar is Ogi?'. Voor de tweede dag op rij was Ognjen Vranjes (29) niet aanwezig op de training met de A-kern. Het voedt de geruchten dat de Bosniër niet langer welkom is onder Fred Rutten, maar Anderlecht wil enkel kwijt dat "Vranjes niet verwacht werd". Voor u een opsporingsbericht wil uitsturen: op Instagram postte Vranjes een foto vanuit het Brusselse stadscentrum. Ver kan hij dus niet zijn. (PJC)