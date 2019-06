Exclusief voor abonnees Vranjes als held onthaald in Athene 21 juni 2019

Bij Anderlecht verguisd, in Athene door de AEK-fans onthaald als een held. Een honderdtal Grieken stonden Ognjen Vranjes gisteren op te wachten aan de luchthaven. Blij dat hij terug is bij zijn oude club. Vranjes vertrok er in de zomer van 2018 om zijn geluk in België te beproeven, maar een succes werd dat niet. Vranjes speelde slechts 10 wedstrijden voor paars-wit waarin hij 3 gele en één rode kaart pakte. Anderlecht leent hem nu één jaar uit. Zonder aankoopoptie. Ook Dennis Appiah is intussen bij zijn nieuwe club gearriveerd. Gisteren trainde hij voor het eerst met Nantes. (MJR)