Exclusief voor abonnees Vranckx en Kabore (KVM) op radar Man City 06 mei 2020

00u00 0

Aster Vranckx (17) en Issa Kabore (18) staan op de radar van Manchester City. Geen verrassing, want de twee youngsters deden het uitstekend in het duel KV Mechelen-Anderlecht (2-0) in februari, en toen zat er een scout van onder meer Man City in de tribune. Naast de Citizens tonen nog Europese topclubs interesse, maar er is vooralsnog niets concreet. Op dit moment hoopt Vranckx volgend seizoen te kunnen bevestigen bij Malinwa. Hetzelfde geldt voor Kabore. (ABD)