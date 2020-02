Exclusief voor abonnees VRANCKX (17) de held van Malinwa 17 februari 2020

17 jaar oud, dames en heren. Aster Vranckx bekroonde zijn ijzersterke wedstrijd met het eerste doelpunt in zijn carrière. En dat voor eigen publiek tegen Anderlecht. Een sprookje. Geoffry Hairemans had het pad geëffend met de 1-0, Vranckx maakte het helemaal af. "Het is fantastisch om te scoren. Ik kon me geen mooier moment inbeelden. Deze goal zal ik nooit vergeten", glimlachte Vranckx.

