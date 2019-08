Exclusief voor abonnees VRANCKEN zoekt nieuwe T2 na vertrek Vanderbiest 30 augustus 2019



"Eén van de moeilijkste beslissingen in mijn carrière", aldus Fred Vanderbiest (41) tijdens zijn voorstelling als hoofdcoach van RWDM. De Brusselaar trekt zo de deur als assistent bij KV Mechelen achter zich dicht. "Hij is nog afscheid komen nemen en de spelers gaven hem een oprecht applaus", vertelt coach Wouter Vrancken. "Fred is een stoere kerel, maar op zulke momenten heeft hij toch een klein hartje. Hij voelde zich hier thuis en we vulden elkaar goed aan. Hij kon hard zijn, ik bracht de dingen wat subtieler aan. (grijnst) 'Het staat in de sterren geschreven dat we nog gaan samenwerken', stuurde Fred me nog een berichtje. Ach, we begrijpen dat dit een kans is die hij niet kon laten liggen. Iedereen gunt het hem."

