VRANCKEN "Youngsters brengen extra energie in ploeg"

Heeft KV Mechelen zijn tweede adem gevonden in de strijd om play-off 1? Of was de zege tegen Anderlecht een laatste opflakkering? "Veel zal duidelijk worden tegen Waasland-Beveren. We moeten bevestigen", blikt Wouter Vrancken vooruit. "Het wordt een linke match, weinig ploegen komen naar hier voor de drie punten. Het zal aan ons zijn om hen uit verband te spelen." In eigen huis het spel maken bleek dit seizoen al moeilijk voor Malinwa. Ze zijn dus gewaarschuwd. "We moeten met dezelfde mentaliteit als tegen Anderlecht op het veld komen. Anders gaat het niet lukken." Daarvoor rekent Vrancken weer op Aster Vranckx (17) en Issa Kabore (18), die zich de voorbije weken aan het bewijzen zijn. "Ze brengen extra energie in de ploeg. Een frisse wind." Afwachten of Malinwa Waasland-Beveren kan wegblazen. KV Mechelen moet het wel doen zonder Onur Kaya. Hij is out met een enkelblessure en hoopt volgende week weer aan te sluiten. Laurent Lemoine traint weer gedeeltelijk mee met de groep. Engvall en Thoelen revalideren verder. (ABD)

