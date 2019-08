Exclusief voor abonnees Vrancken: "Stevige thuisreputatie opbouwen" 03 augustus 2019

Na bijna anderhalf jaar is er vanavond weer 1A-voetbal te zien Achter de Kazerne. KV Mechelen, dat deze week een clubrecord bereikte met 11.150 abonnees, hoopt op een goed resultaat tegen Racing Genk. "We willen ook dit seizoen een stevige thuisreputatie opbouwen", vertelt trainer Wouter Vrancken. "Geen enkele tegenstander mag met een gerust gemoed naar Mechelen komen." Aan vertrouwen is er in elk geval geen gebrek bij Malinwa. "De nederlaag in de Supercup tegen Genk zal niet meespelen. Integendeel. Mijn spelers hebben nu meer geloof in eigen kunnen. De twijfels zijn weg. Tegen Zulte Waregem hebben we bevestigd dat deze ploeg 1A-waardig is", aldus Vrancken. Hij moet het wel doen zonder huurling Vanzeir, die niet mag spelen tegen zijn moederclub. Nieuwkomer Bateau zit wel in de selectie. (ABD)

