Vrancken langer bij KV Mechelen 29 mei 2019

Wouter Vrancken (40) blijft KV Mechelen trouw. De Limburgse trainer die Malinwa naar de titel in 1B en de bekerwinst leidde, heeft een contract van onbepaalde duur getekend. Opvallend, want het is nog steeds niet duidelijk of KVM naar 1A mag promoveren. "Maar ik heb er vertrouwen in. Ik kijk ernaar uit om de ploeg ook op het hoogste niveau te coachen. En als het toch 1B wordt, dan loop ik niet weg. Het groeipotentieel van KVM strookt met mijn ambities. Volgend seizoen als een middenmoter zonder zorgen meedraaien in 1A lijkt me realistisch." (ABD)