Vrancken: "Kunnen standhouden in top 6"

Na een 1 op 6 in eigen huis tegen Sint-Truiden en Charleroi is het enthousiasme rond KV Mechelen, dat nog steeds op een vierde plaats staat, een tikkeltje getemperd. "Of we in een dipje zitten? Neen, helemaal niet", is coach Wouter Vrancken overtuigd. "We hebben dit seizoen al laten zien dat we na een tegenslag snel kunnen opstaan. Ik geloof dat we kunnen standhouden in de top 6. Ik verwacht geen terugval. Natuurlijk wordt het moeilijk op Sclessin. In de Europa League wonnen ze van een ploeg die vorige zaterdag nog Bayern München met 5-1 versloeg... Sterk, hoor. Maar die zege van Standard is geen referentiematch voor ons, want Michel Preud'homme zal het zondag anders aanpakken. Met meer initiatief en minder vanuit het blok. Wij kunnen dan weer zonder druk voetballen." KV Mechelen trekt naar Sclessin zonder zijn geschorste aanvoerder en sterkhouder Onur Kaya. Malinwa moet het ook doen zonder reservedoelman Valkenaers. Hij is vier weken out met een knieblessure. Lemoine revalideert verder. (ABD)

