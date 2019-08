Exclusief voor abonnees Vrancken kiest voor Castro in doel: "We mogen 'Soufke' niet te snel brengen" 17 augustus 2019

00u00 0

Geen Sofiane Bouzian (19), wel de ervaren Bram Castro (36) in doel vanavond bij KV Mechelen. Door de schorsing van Thoelen krijgt Castro exact een jaar na zijn vorige officiële wedstrijd tegen Lommel nog eens een kans. Een opvallende keuze, want Marokkaans jeugdinternational Bouzian viel vorige week overtuigend in tegen Anderlecht. "Maar we mogen 'Soufke' niet te snel brengen", legt coach Wouter Vrancken uit. "Kijk, hij heeft het goed gedaan. Maar hem nu al in de basis droppen, zou geen cadeau zijn voor zo'n jonge keeper. Het zou een risico zijn om hem te laten starten met de euforie van vorige week nog in het hoofd. En er is ook een hiërarchie bij de doelmannen, dat vind ik belangrijk. Bram Castro is weer fit en is nog altijd onze tweede keeper. Ja, hij heeft al een jaar niet gespeeld, maar Bram is klaar om de handschoen op te nemen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis