Exclusief voor abonnees Vrancken: "Jammer dat ref sorry moet komen zeggen" 18 januari 2020

00u00 0

KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken had er flink de pest in na de wedstrijd. "Ik vind het jammer dat de scheidsrechter sorry moet komen zeggen na de match. In de fase voor de 1-2 was het geen hoekschop, maar een doeltrap. We verdienden deze nederlaag niet. Ik moet chapeau zeggen aan mijn spelers. Ik ben een tevreden coach. We speelden tegen een titelkandidaat, misten een paar basisspelers én we leggen dit op de mat... Zeventig minuten lang waren we de betere in balbezit. Dikke chapeau, dit was een mooie prestatie." (FDZ)