Vrancken: "Geen oplapwerk gehad na pandoering" 20 september 2019

Een 3-0-pandoering tegen AA Gent en een magere 1 op 9. De uitstekende competitiestart van Mechelen behoort helemaal tot het verleden. "Maar ik heb geen mentaal oplapwerk gehad. Mijn spelers hebben vertrouwen", vertelt Wouter Vrancken. Vanavond hoopt Malinwa weer aan te knopen met een zege. "Het wordt tijd dat we een driepunter pakken, zodat we de voeling met de linkerkolom niet verliezen. Ik wil mijn spelers voor elkaar door het vuur zien gaan. Qua kwaliteit schat ik KV Kortrijk iets hoger in dan ons, maar wij kunnen dat compenseren door als groep aan één zeel te trekken. Ik heb vertrouwen dat we iets kunnen rapen in Kortrijk." Vrancken kan weer rekenen op De Camargo, die hersteld is van een lichte knieblessure. Bijker traint individueel en ook de blessure van Engvall evolueert goed. (ABD)

