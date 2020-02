Exclusief voor abonnees Vrancken eist reactie van spelers 11 februari 2020

Op zoek naar eerherstel én de eerste punten van 2020. Drie dagen na de pijnlijke nederlaag tegen hekkensluiter Cercle Brugge wil Malinwa-coach Wouter Vrancken een reactie zien van zijn spelers op het veld van Charleroi. "De jongens beseffen dat het slecht was tegen Cercle. Het is een voordeel dat we zo snel weer aan de bak moeten. Gelukkig zijn we geen marathonlopers die maanden moeten wachten om een zwakke prestatie recht te zetten." Voor KV Mechelen wordt het weer een cruciaal duel in de race om play-off 1. "In de top zes eindigen... Eigenlijk is dat dromen, wat niet betekent dat het onmogelijk is, hé. Maar je moet realistisch blijven.

