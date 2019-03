Vrancken: "Alles geven om te krijgen wat we verdienen" 09 maart 2019

00u00 0

Vorig weekend zat KV Mechelen nog in zak en as door het mislopen van de tweede periode. Vanavond moet geel-rood vol aan de bak op het Kiel in de eerste testmatch tegen rivaal Beerschot-Wilrijk. Malinwa had zich afgelopen zondag al tot kampioen kunnen kronen. Maar de troepen van Wouter Vrancken lieten de tweede periodetitel in de slotminuten liggen tegen Lommel. "Dat kwam steviger aan dan de 0-5-pandoering tegen Union de week voordien", gaf de trainer van KVM toe. "Die mentale tik kwam hard aan. Maar mijn spelers hebben de knop omgedraaid." En dat zal nodig zijn in een uitverkocht en ongetwijfeld kolkend Olympisch Stadion. "We willen onze manier van spelen terugvinden", aldus Vrancken. "Tegen Lommel teerden we te veel op vechtvoetbal, terwijl dat niet onze stijl is. Om kampioen te kunnen worden, zullen we op topniveau moeten zijn. Wat mijn ploeg dit seizoen al heeft gepresteerd, ondanks alle extrasportieve zorgen, is ongelooflijk. We moeten er met hernieuwde energie tegenaan gaan om eindelijk te krijgen wat we verdienen." (ABD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN