Vragenlijst helpt inschatten wanneer langdurig zieken weer kunnen werken 01 april 2019

Er komt een nieuwe vragenlijst om in te schatten hoe snel langdurig zieken weer aan het werk kunnen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert een nieuwe standaard in, omdat het tijdstip van versturen en de manier van werken nu verschilde van ziekenfonds tot ziekenfonds. Het doel is om tot meer betrouwbare resultaten te komen en zo een betere begeleiding op maat van elke patiënt te kunnen bieden, aldus De Block.

