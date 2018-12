Vragen over gasketel nu ook via WhatsApp 06 december 2018

Een vraag over je gasketel? Foto maken en via WhatsApp doorsturen naar ENGIE Electrabel. "Dan weten we meteen waarover het gaat. Veel comfortabeler voor de klant én goedkoper dan telefoneren," zegt Jan De Smet van ENGIE Electrabel. "Enkele tientallen medewerkers sturen de vragen door naar de juiste persoon". Het energiebedrijf met twee miljoen klanten ontvangt 3.300 berichten per dag. Een derde daarvan komt - twee dagen na de lancering van het nieuwe kanaal - al via WhatsApp binnen. ENGIE Electrabel is de eerste Europese energieleverancier die WhatsApp gebruikt. Ook KBC-klanten kunnen hun bank bereiken via WhatsApp.