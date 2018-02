Vrachtwagen knalt door middenberm en vat vuur 20 februari 2018

Op de E40 is gisteravond rond 22.15 uur een vrachtwagen die in de richting van Luik reed door de middenberm geknald. Dat gebeurde tussen Heverlee en Haasrode. Het voertuig bleef miraculeus op z'n zij liggen, tussen beide vangrails die de middenberm afbakenen. Gelukkig bleef de lading - onderdelen van landbouwvoertuigen - op de oplegger liggen. Door de hevige klap vloog de truck wel onmiddellijk in brand. De bestuurder liep enkel wat lichte wonden over aan de handen en wenste eerst geen medische hulp, maar werd voor de zekerheid toch meegenomen naar het ziekenhuis. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. In de tussentijd moest het verkeer langs beide kanten over één rijstrook. De precieze aanleiding van het onderzoek moet nog onderzocht worden. (ADPW)

