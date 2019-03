Vrachttreinoperator Crossrail valt in Zwitserse handen 08 maart 2019

Crossrail, een private uitbater van vrachttreinen in België, komt in handen van het Zwitserse BLS Cargo. Met de overname krijgen de Zwitsers toegang tot de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Crossrail werd bijna 20 jaar geleden opgericht als Dillen & Le Jeune Cargo, de eerste private vrachttreinuitbater in België. Sindsdien wijzigde de aandeelhoudersstructuur meermaals. Crossrail is nu in handen van de internationale logistieke groep Rhenus en naast België ook actief in Duitsland. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van zo'n 70 miljoen euro en telt 180 werknemers. Over de overnameprijs is niets bekend. BLS Cargo en Crossrail zijn geen onbekenden voor elkaar, want ze werken al een tijdje samen via een spoorlijn door Duitsland. Ongeveer een derde van de omzet van de Zwitsers is afkomstig van goederenstromen van en naar België.

