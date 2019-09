Exclusief voor abonnees Vraagteken bij Defour 28 september 2019

Krijgt Antwerp Steven Defour (31) fit voor de wedstrijd tegen Oostende? De ex-Rode Duivel skipte donderdag de bekerwedstrijd tegen Lokeren. "Omdat hij te veel last had van een ontsteking aan zijn hiel", legde Bölöni uit. De medische staf nam geen enkel risico met de middenvelder, die gisteren wel weer aansloot op training. Hij blijft licht onzeker voor zondag. De Laet, De Sart en Seck zijn nog een tijdje out. Zij zouden als alles volgens plan verloopt over een tweetal weken weer voluit kunnen trainen. Op Opare en Pius is het zoals bekend nog langer wachten. (SJH)