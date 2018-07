Vraagprijs Origi schrikt Valencia af 25 juli 2018

Valencia snuffelt al een tijdje aan Divock Origi, maar de vraagprijs van 30 miljoen euro schrikt af. Na een teleurstellende uitleenbeurt aan Wolfsburg startte hij de voorbereiding bij Liverpool, in de hoop er zijn plaatsje in de kern af te dwingen. Toch heeft Jurgen Klopp laten weten dat de Belg bij een goed bod weg mag. Sowieso maakte Origi zich op voor een rol in de schaduw van Salah, Firmino, Mané, Lallana, Sturridge en Shaqiri. Origi (23) ligt nog twee jaar vast op Anfield, maar moet meer aan spelen toekomen om zich verder te ontwikkelen. (KTH)